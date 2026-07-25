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06:47, 25 июля 2026 (обновлено: 06:49, 25 июля 2026)Мир

В Бундестаге высказались про выгоду от подрыва «Северных потоков»

Депутат АдГ Котре: Подрыв «Северных потоков» был выгоден третьим странам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Немецкий политик Штеффен Котре, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по энергетической политике, прокомментировал новые сообщения СМИ о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». В беседе с ТАСС он заявил, что диверсия на трубах преследовала интересы внешних сил, заинтересованных в окончательном разрыве энергетических связей между Германией и Россией.

Котре назвал отказ от поставок российского газа и переход на более дорогой американский сланцевый газ «исторической ошибкой», которая наносит ущерб немецкой экономике и благосостоянию граждан. По его мнению, Берлин должен пересмотреть текущий курс и вернуться к прагматичной модели, ориентированной на собственные национальные интересы.

Это предполагает не только пересмотр внешнеполитических приоритетов, но и полное восстановление стратегического энергетического партнерства с Москвой.

«Германия должна вернуться к прагматичной энергетической политике, ориентированной исключительно на собственные национальные интересы. А это означает полную нормализацию и возрождение стратегического энергетического партнерства с Россией», — резюмировал депутат.

До этого сообщалось, что АдГ настаивает на полном свёртывании военной и финансовой поддержки Киева.

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