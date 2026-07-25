В подполье рассказали об изгнанных из убежища жителях Одессы

Лебедев: В Одессе жителей выгнали из убежища и не пустили во время тревоги

В Одессе местных жителей выгнали из убежища между воздушными тревогами и не позволили вернуться обратно после повторного включения сирен. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Людей пытались выгнать из убежища на Лидерсовском бульваре, чтоб его закрыть. Люди вышли. А когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать», — написал Лебедев.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по порту Южный в Одесской области при помощи трех ракет «Оникс».