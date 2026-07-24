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13:56, 24 июля 2026 (обновлено: 13:59, 24 июля 2026)Бывший СССР

Раскрыты особенности ночного удара по Одессе

Лебедев: ВС России нанесли удар тремя «Ониксами» по порту в Одесской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по порту Южный в Одесской области при помощи трех ракет «Оникс». Об этом написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Применение сразу трех "Ониксов" говорит о высокой значимости цели. Вероятнее всего, удар пришелся по крупному объекту портовой инфраструктуры», — указано в сообщении.

Лебедев добавил, что после прилетов в порту были слышны взрывы и вторичная детонация, что говорит о поражении объекта, на котором могли находиться горючие материалы или боеприпасы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью ВС РФ вновь нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на Украине. Целями стали украинские порты Одесса, Измаил и Николаев.

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