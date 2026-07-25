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06:09, 25 июля 2026 (обновлено: 06:11, 25 июля 2026)Путешествия

Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в одном городе

Россиян предупредили о строгом запрете на ввоз и использование вейпов в Гонконге
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в Гонконге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консула Екатерину Богучарскую.

В город категорически запрещено ввозить, хранить и использовать электронные сигареты, а также вейпы и любые устройства и жидкости для вейпинга.

Любое наличие данной продукции является серьезным нарушением и грозит штрафами, а также уголовной ответственностью на этапе пересечения границы.

Запрещено также ввозить в Гонконг любые товары с каннабидиолом (CBD), в их числе косметика и пищевые добавки.

«Что касается традиционных табачных изделий, здесь тоже особый порядок: без уплаты пошлины можно ввезти только 19 сигарет, одну сигару или до 25 граммов табака на человека», — добавила Богучарская.

Ранее самостоятельных туристов предупредили о риске потери денег.

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