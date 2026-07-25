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07:03, 25 июля 2026 (обновлено: 07:06, 25 июля 2026)Мир

Трамп раскрыл частоту звонков журналистов ему

Трамп заявил, что каждые 3,7 минуты ему звонят журналисты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой сообщил, что его телефон буквально раскаляется от поступающих вызовов от представителей СМИ. Слова политика приводит ТАСС.

По его словам, звонки раздаются примерно каждые 3,7 минуты. Американский лидер признался, что по собственной неосмотрительности поделился своим номером с журналистами, полагая, что это облегчит коммуникацию.

Американский лидер пояснил, что еще до прихода в Белый дом, работая девелопером, он привык к постоянным запросам со стороны прессы.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса.

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