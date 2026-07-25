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08:29, 25 июля 2026 (обновлено: 08:32, 25 июля 2026)Мир

США «уменьшили» число погибших бойцов в Иране

CNN: Сайт Пентагона «уменьшил» число погибших бойцов в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cristina Glebova / Reuters

Официальный веб-сайт Пентагона США, отслеживающий потери в ходе конфликта с Ираном, отображает недостоверную информацию. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 23 июля из статистики в Системе анализа военных потерь (DCAS) исчезли четверо погибших и десятки раненых. При этом ранее на сайте  было указано другое число погибших американских военнослужащих — 18 человек. Президент Дональд Трамп, присутствовавший на церемонии передачи останков бойцов в штате Делавэр, подтвердил такое же число жертв.

В связи с этим члены Демократической партии в Сенате направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету, требуя объяснений.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.

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