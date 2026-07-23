Шансы США открыть Ормузский пролив силой оценили

FT: США могут потребоваться недели ударов, чтобы обеспечить проход через Ормузский пролив

США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу со стороны ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бывших военно-морских командиров и руководителей судоходных компаний.

«Это неразрешимая головоломка. США не могут снизить эту угрозу до такого уровня, чтобы пролив можно было открыть заново», — сказал отставной командир Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Том Шарп.

По словам бывшего контр-адмирала ВМС США Марка Монтгомери, для ослабления возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников могут потребоваться недели ударов с применением от 150 до 200 атак за ночь.

Он добавил, что в случае существенного снижения угрозы для торговых судов США смогут организовать военно-морскую операцию по их сопровождению через пролив. Для этого могут потребоваться от двух до трех кораблей ВМС США. Однако один из морских советников предупредил, что «Ирану достаточно поразить один танкер, чтобы отпугнуть всех».

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.