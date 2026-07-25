При ударе по полигону под Киевом погибла один из руководителей госохраны Украины

При ударе по полигону под Киевом погибла один из руководителей госохраны Украины Савицкая

Удар по полигону в Киевской области 24 июля, где проходила выставка вооружений, погибла Валентина Савицкая, которая занимала руководящую должность в Центре международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины. Об этом сообщил ее муж, руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В моей семье страшное горе. О месте и времени прощания напишу позже», — указано в публикации Соловья.

Как пишет издание «Взгляд», Центр стратегических коммуникаций Spravdi, который возглавляет Соловей, занимается информационным противодействием России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался об ударе по выставке вооружений под Киевом. «Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть», — сказал он, добавив, что в настоящий момент по факту случившегося запущено несколько уголовных производств.

Организатором мероприятия выступил украинский оборонный кластер Brave1, а инициатором и основателем был экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.