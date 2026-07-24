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Бывший СССР
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22:12, 24 июля 2026 (обновлено: 22:24, 24 июля 2026)Бывший СССР

Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом

Инициатором разбитой армией РФ выставки БПЛА под Киевом был экс-министр обороны Федоров
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Названо имя организатора, инициатора и основателя военной выставки под Киевом, где демонстрировали украинские и иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с участием представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и специальных служб, которая была разбита российской армией. Об этом пишет Mash в мессенджере «Макс».

Организатором стал украинский оборонный кластер Brave1, а инициатором и основателем ее был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Демонстрация была организована на частном стрелковом полигоне в деревне Капитановка Бучанского района, в нескольких метрах от частных жилых домов.

Ранее Министерство обороны России раскрыло подробности удара по украинской выставке, где были ведущие разработчики и производители беспилотников, а также сотрудники спецслужб, планировавшие и осуществлявшие удары по территории России.

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