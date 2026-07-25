«Это не значит, что я на стороне России». Маск заявил о получении ВС РФ Starlink для ударов по Украине. Что он сказал о конфликте?

Economist: Маск заявил о получении ВС России контрабандой Starlink для ударов по Украине

Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск дал интервью изданию The Economist, в котором высказался о конфликте на Украине. В частности, он рассказал, как ВС России смогли заполучить терминалы Starlink, которые, по его информации, впоследствии использовались для ударов по украинской территории.

Мы ни в какой момент не продавали Starlink россиянам. По сути они получали терминалы, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска Илон Маск Основатель компании SpaceX

Предприниматель подтвердил, что, по его информации, Армия России в некоторых случаях использовала терминалы для атак по Украине. Для борьбы с этой ситуацией SpaceX вместе с правительством Украины создали «белый список», заблокировав терминалы, к которым получили доступ россияне.

При этом Илон Маск выразил сожаление из-за того, что без доступа к Starlink остались граждане РФ, которые использовали их исключительно для обучения или доступа в интернет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. По его словам, это происходит путем поставок вооружений за счет Евросоюза, предоставления разведданных и использования системы Starlink.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова Илона Маска, который рассказал о том, что его раздражают западные политики, которые требуют от России отвести войска. Она предложила ему также «отвести» Starlink во избежание новых жертв.

Маск призвал Запад пойти на уступки России

В интервью американский бизнесмен высказался о завершении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что давно выступает за мир, и заявил, что чтобы его достичь, западные страны должны пойти на уступки России.

Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло Илон Маск Основатель компании SpaceX

Также Илон Маск выразил уверенность, что Россия не станет выводить войска с территорий, которые перешли под их контроль. Он заявил, что те, кто верит в обратное, выдают желаемое за действительное, но «это нереально».

Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете ли, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично Илон Маск Основатель компании SpaceX

По мнению предпринимателя, ситуация на фронте остается практически неизменной в последние 2-3 года, при этом число жертв растет. Маск подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вооруженное противостояние продолжалось еще несколько лет.

Отец Маска принял сторону Москвы в конфликте на Украине

В апреле отец американского бизнесмена Эррол Маск заявил, что в оценке конфликта на Украине он поддерживает Москву, а не Киев. «Очевидно, что с Украиной что-то не так», — добавил он.

Эррол Маск также известен критикой в адрес правительства Украины. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он выразил мнение, что власти республики никто не выбирал, у них нет полномочий на управление страной.

По словам Маска-старшего, Украиной управляют 50 семей, а обыватели не влияют на ее будущее. Он добавил, что эти семьи полностью контролируют территорию страны, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал о противоречии с главным союзником и сторонником военной помощи для Украины в Соединенных Штатах — покойным сенатором Линдси Грэмом. «Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась», — признался Трамп.