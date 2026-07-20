«Произошел сдвиг настроения». В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией

Times: В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией

В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией: подход Берлина к диалогу с Москвой стал более прагматичным и конструктивным. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на неназванный источник.

В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроения», и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи Times

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна активно содействовать переговорам по Украине наравне с США. По его словам, главной целью является нахождение пути к диалогу. Глава МИД добавил, что Германия не придерживается определенных догм и учитывает мнение партнеров, а также берет во внимание общеевропейские интересы.

В Германии выступили за прекращение помощи Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за прекращение всей помощи Украине со стороны ФРГ.

Вайдель отметила, что партия выступает за мирные переговоры и намерена обеспечить мир на Украине. Она подчеркнула, что АдГ не будет вставать на чью-либо сторону.

И поэтому мы прекратим всю помощь Украине — никаких больше денег налогоплательщиков на Украину, никакого оружия и никаких немецких солдат Алис Вайдель сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»

Она добавила, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО также неприемлемы для партии.

Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер в свою очередь заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Вместе с этим парламентарий подверг критике продолжающиеся поставки оружия Украине, так как это все глубже втягивает Германию в конфликт.

Поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается

Поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, все больше стран ЕС требуют исключений из новых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик. В материале со ссылкой на европейских дипломатов говорится, что при обсуждении последнего пакета санкций исключений добивались Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

За столом переговоров моральный императив действует все меньше и меньше... Столицы всех стран соглашаются с жесткой риторикой и говорят о солидарности, но потом все это тает источник Financial Times

По словам источников FT, на настроения в ЕС влияют рост экономических издержек, ослабление решимости поддерживать Украину, а также ожидания возможного мирного соглашения. Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Джейкоб Кьеркегор считает, что Евросоюз уже «близок к пику санкций» против России, поскольку правительства все чаще ставят защиту своих ключевых экономических интересов выше введения новых ограничений.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию, объяснил снижение поддержки новых антироссийских санкций в Европе. По его словам, неудивительно, что санкции оказались непопулярны в Европе. Они не работают и обходятся европейцам в сумму более трех триллионов евро.

«Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией», — выразил мнение глава РФПИ.