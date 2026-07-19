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21:48, 19 июля 2026Россия

Дмитриев объяснил снижение поддержки новых антироссийских санкций в Европе

Дмитриев: Санкции против России обходятся ЕС в сумму более 3 млрд евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X объяснил снижение поддержки новых антироссийских санкций в Европе.

Таким образом чиновник прокомментировал статью Financial Times о том, что поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается. В материале отмечалось, что все больше стран ЕС требуют исключений из новых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик.

По словам Дмитриева, неудивительно, что санкции оказались непопулярны в Европе. Они не работают и обходятся европейцам в сумму более трех миллиардов евро.

«Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией», — выразил мнение глава РФПИ.

Ранее газета The New York Times писала, что новый законопроект об антироссийских санкциях вызвал беспокойство у администрации президента США, поскольку он может негативно повлиять на доллар и ослабить его положение в мировой экономике.

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