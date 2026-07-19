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21:39, 19 июля 2026Экономика

Поддержка новых антироссийских санкций внутри Евросоюза заметно сократилась

FT: Поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, все больше стран ЕС требуют исключений из новых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик. В материале со ссылкой на европейских дипломатов говорится, что при обсуждении последнего пакета санкций исключений добивались Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

Один из собеседников издания отметил, что «моральный императив» за столом переговоров действует все меньше и меньше. Заявления о солидарности и жесткая риторика на деле остаются лишь словами.

«Если все будут требовать отступлений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций окажется просто пустой коробкой», — указал другой дипломат.

По словам источников FT, на настроения в ЕС влияют рост экономических издержек, ослабление решимости поддерживать Украину, а также ожидания возможного мирного соглашения. Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Джейкоб Кьеркегор считает, что Евросоюз уже «близок к пику санкций» против России, поскольку правительства все чаще ставят защиту своих ключевых экономических интересов выше введения новых ограничений.

Ранее газета The New York Times писала, что новый законопроект об антироссийских санкциях вызвал беспокойство у администрации президента США, поскольку он может негативно повлиять на доллар и ослабить его положение в мировой экономике.

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