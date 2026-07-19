Times: Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией

В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией: подход Берлина к диалогу с Москвой стал более прагматичным и конструктивным, пишет газета Times со ссылкой на неназванный источник.

«В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения", и велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», — отмечает издание.

Ранее депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Вместе с этим парламентарий подверг критике продолжающиеся поставки оружия Украине, так как это все глубже втягивает Германию в конфликт.