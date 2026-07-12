Депутат бундестага от АдГ Фронмайер призвал канцлера Мерца позвонить Путину

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в подкасте Youtube журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

«Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, также будет стремиться к диалогу», — отметил он.

Вместе с этим парламентарий подверг критике продолжающиеся поставки оружия Украине, так как это все глубже втягивает Германию в конфликт. Он призвал немцев подумать, хотят ли они вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Ранее в ФРГ заявили, что слова Мерца о возможности военной победы над Россией заставляют усомниться в его пригодности на пост канцлера и способности руководить страной.