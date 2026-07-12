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17:49, 12 июля 2026Мир

В Германии выступили с призывом насчет Путина

Депутат бундестага от АдГ Фронмайер призвал канцлера Мерца позвонить Путину
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в подкасте Youtube журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

«Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, также будет стремиться к диалогу», — отметил он.

Вместе с этим парламентарий подверг критике продолжающиеся поставки оружия Украине, так как это все глубже втягивает Германию в конфликт. Он призвал немцев подумать, хотят ли они вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Ранее в ФРГ заявили, что слова Мерца о возможности военной победы над Россией заставляют усомниться в его пригодности на пост канцлера и способности руководить страной.

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