В приграничном регионе человек пострадал из-за атаки ВСУ

Хинштейн: В Курской области мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ

В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в слободе Белой Беловского района области. Пострадавшим оказался 50-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

«Сегодня в результате атаки дрона ВСУ в слободе Белой Беловского района пострадал местный житель. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела», — рассказал он.

Ранее стало известно, что трое человек стали жертвами ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область. Украинские снаряды попали в сельскохозяйственное предприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа.