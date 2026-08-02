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17:51, 2 августа 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам объяснили причину отличия стоимости услуги в клинике от цены на сайте

Маркетолог Снедков: Врач на приеме обязан называть пациенту стоимость каждой услуги
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Цена услуги в клинике может отличаться от стоимости, указанной на сайте, если управляющий не следит за его наполнением или врач не информирует пациента о полном объеме стоимости услуг, рассказал СЕО медиагруппы Enjoy Digital Арсений Снедков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Маркетолог объяснил, что проблема несовпадения цены на сайте с итоговым чеком чаще бывает из-за того, что владельцы клиники или ее управляющие не следят за актуальностью информации на сайте. Также цена, по его словам, часто не отображена в агрегаторах, геосервисах, потому что сотрудники компании не успевают отследить множество площадок при смене цен. Есть и вторая причина — это сознательное занижение стоимости, объяснил эксперт.

«Это про клиники, которые демпят, используют не совсем хорошие и прозрачные методы ценообразования. Их все меньше на рынке, но, к сожалению, такие игроки до сих пор присутствуют, которые просто обманывают. Есть и такие клиники, которые приглашают, но потом навязывают кредитные услуги. Мы таких не любим и всячески призываем рынок быть белым, чистым для всех: государства и пациента в том числе», — объяснил Снедков.

В качестве еще одной причины маркетолог рассказал о случаях, когда доктора не информируют пациентов о необходимости и стоимости каждой проделанной услуги. Также иногда неправильно доносят информацию колл-центры, поэтому у клиник должны хорошо работать два фактора: административный блок и проработка врачей, которым необходимо доносить клиентам стоимость услуг.

Ранее маркетологи перечислили опции в машинах, которые только мешают автомобилистам. Прежде всего, речь идет о люке или стеклянной крыше.

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