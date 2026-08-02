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Забота о себе
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17:30, 2 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Людям с болезнями сердца раскрыли симптомы начинающегося инфаркта

Кардиолог Соловьева: Появление одышки в покое может быть симптомом начинающегося инфаркта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач функциональной диагностики, кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева раскрыла людям с ишемической болезнью сердца первые симптомы начинающегося инфаркта. Их доктор перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Соловьевой, симптомом инфаркта может быть изменение характера болевого синдрома. «Если боль в груди нарастает, характеризуется как сжимающая, давящая, жгучая, а также если это новый симптом, которого у вас раньше не было, это повод как можно быстрее вызывать скорую помощь», — предупредила врач.

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Также, по словам кардиолога, предвестником начинающегося инфаркта может быть внезапное появление одышки в состоянии покоя. Дополнительным тревожным сигналом она назвала вегетативную реакцию на боль в области сердца, например, холодный пот, беспричинное чувство страха, тошноту, иногда — рвоту.

К другим симптомам инфаркта врач отнесла слабость, головокружение при сохраненном и неизмененном артериальном давлении, а также внезапное учащенное сердцебиение.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.

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