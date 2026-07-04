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Забота о себе
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14:30, 4 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы главные способы снизить риск развития инсульта

Кардиолог Поскакалова: Средиземноморская диета и ограничение соли снизят риск инсульта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Чтобы снизить риск развития инсульта, стоит добавить в повседневную жизнь несколько полезных привычек, заявила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова. Главные способы защититься от него врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего она рекомендовала придерживаться средиземноморской диеты, а также ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров: колбасы, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий и жирного мяса.

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Доктор также призвала регулярно измерять давление и записывать результаты в специальном дневнике. Если оно поднялось выше 135 на 85 миллиметров ртутного столба, она порекомендовала обратиться к кардиологу, чтобы своевременно выявить возможные заболевания сердца.

«Для профилактики инсульта также критически важно отказаться от употребления алкоголя и курения, включая системы нагревания табака и вейпов», — добавила доктор. Кроме того, она порекомендовала соблюдать режим сна, заниматься физической активностью и регулярно проходить профилактический осмотр.

Ранее кардиолог Анжелика Фигероа Мора назвала анализ крови на уровень холестерина бесполезным для определения риска сердечного приступа. По ее словам, этот показатель не отражает истинного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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