Врач назвала бесполезным популярный анализ для оценки риска инфаркта и инсульта

Кардиолог Мора: Общий холестерин не отражает истинный риск инфаркта и инсульта

Кардиолог Анжелика Фигероа Мора заявила, что один популярный анализ крови, который сдают для оценки риска инфаркта и инсульта, в действительности является бесполезным. Ее слова приводит издание HufPost.

Мора пояснила, что анализ на уровень общего холестерина в крови может служить лишь первоначальным показателем состояния сердечно-сосудистой системы. Однако он не отражает истинный риск развития инфаркта и инсульта, подчеркнула кардиолог.

По словам врача, существуют более информативные анализы, которые необходимо сдать дополнительно. В их число врач включила анализы на ЛПВП («хороший» холестерин), ЛПНП («плохой» холестерин) и триглицериды. «Целевой уровень "плохого" холестерина не одинаков для всех. Он зависит от вашего сердечно-сосудистого риска», — также уточнила доктор.

Ранее кардиолог Валентина Козик предупредила, что некоторые аттракционы могут привести к остановке сердца. В связи с этим она призвала людей с заболеваниями этого органа отказаться от подобных развлечений.