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08:14, 28 июня 2026Наука и техника

Врач назвала способные вызвать остановку сердца аттракционы

Врач-кардиолог Козик: Американские горки способны вызвать остановку сердца
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик в беседе с ТАСС рассказала, какие развлечения в парках и аквапарках представляют наибольшую угрозу для сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, наиболее рискованными являются аттракционы, которые работают против силы гравитации: американские горки, карусели с резким вращением на 180 градусов, а также горки свободного падения в аквапарках. Эти виды досуга создают критическую нагрузку на сердце и сосуды из-за резких перепадов давления и могут спровоцировать гипертонический криз, инфаркт или инсульт у людей из групп риска.

Специалист подчеркнула, что такие развлечения категорически противопоказаны пациентам с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией с частыми кризами, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. В зоне риска также находятся люди с нестабильной психикой. Козик перечислила симптомы, при которых стоит отказаться от катания: тошнота, головокружение, повышенное давление, давящие боли за грудиной и повышенная тревожность.

Аналогичные ограничения действуют и для «комнат страха». Резкий выброс гормонов стресса у людей с лабильной психикой и нестабильным давлением может вызвать скачок давления и нарушение сердечного ритма. Кардиолог рекомендует тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов, выбирать более спокойные виды досуга.

Ранее стало известно, что неосторожный массаж в шейно-воротниковой зоне может привести к опасным последствиям, в том числе к инсульту.

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