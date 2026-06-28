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06:57, 28 июня 2026Забота о себе

Риски получить инсульт после массажа шеи оценили

Массажист Адетона: Неосторожный массаж в зоне шеи может привести к инсульту
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Неосторожный массаж в шейно-воротниковой зоне может привести к опасным последствиям, в том числе к инсульту. Риски этой процедуры оценила сертифицированный массажист Юлия Адетона в разговоре с «Газетой.Ru».

Шея является зоной повышенного риска, предупредила специалист. «Через нее проходят сонные и позвоночные артерии, которые обеспечивают кровоснабжение головного мозга. Эти сосуды не защищены мышцами так, как, например, бедренные артерии. Поэтому любое неправильное движение может быть опасным», — отметила она.

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