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19:21, 12 июня 2026Путешествия

Россиянка ослепла после массажа ног во Вьетнаме

27-летняя жительница Санкт-Петербурга Дарья ослепла после массажа ног во Вьетнаме
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Жительница Санкт-Петербурга Дарья ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Подробности публикует Telegram-канал Baza.

Россиянка рассказала изданию, что во время сеанса сидела в плетеном кресле, откинувшись назад и упершись затылком в спинку. После окончания процедуры девушка открыла глаза и осознала, что практически ничего не видит. В результате в течение двух часов она не могла вызвать такси. Позже зрение восстановилось, но не полностью.

Попасть к специалисту на осмотр в России она смогла через полгода. Специалисты объяснили, что причина ее состояния заключается в длительном неудобном положении головы и пережатием сосудов. Вследствие этого было нарушено кровоснабжение глаз.

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При этом эксперты подчеркнули, что при своевременном обращении у девушки были бы шансы скорректировать проблему. Однако из-за промедления зрение ухудшилось с −1,5 до −2 и −2,25, на левом глазу усилился астигматизм.

Доктора также рассказали, что подобные проблемы со здоровьем могут также возникнуть после мытья головы в парикмахерских. «При длительном запрокидывании шеи могут сдавливаться сосуды, питающие мозг и глаза, что в некоторых случаях приводит к кратковременной слепоте и ухудшению зрения», — предупредили собеседники издания.

Ранее в июне россиянка утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики. Жительница Махачкалы Валадият решилась на блефаропластику у старой знакомой Маликат, которая попросила за услугу 20 тысяч рублей.

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