Россиянка утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики

Жительница Махачкалы Валадият утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики

Жительница Махачкалы Валадият (фамилия неизвестна) утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики. Детали публикует Telegram-канал Shot.

Девушка решилась на блефаропластику у старой знакомой Маликат, которая предложила за услугу 20 тысяч рублей. Однако после манипуляций веко пациентки перестало закрываться. Медик заверила, что причина в отеке, однако за полгода Валадият так и не смогла сомкнуть глаз. Помимо этого, она стала страдать бессонницей и проблемами со зрением.

Другой хирург после осмотра объяснил, что девушке отрезали лишние три-четыре миллиметра кожи. Чтобы исправить такую работу, россиянке пришлось пересаживать кожу.

По словам пострадавшей, вместо извинений девушка сначала получила лишь оправдания, а затем и угрозы расправой от матери медика. Кроме того, выяснилось, что Маликат беременна, вследствие чего Валадият не решается пойти в суд.

Сейчас девушка делает самомассажи, чтобы улучшить свое состояние. Медики дают надежду, что веко спустя время удастся сомкнуть.

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