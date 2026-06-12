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19:07, 12 июня 2026Ценности

Россиянка утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики

Жительница Махачкалы Валадият утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Жительница Махачкалы Валадият (фамилия неизвестна) утратила способность закрывать глаз после неудачной пластики. Детали публикует Telegram-канал Shot.

Девушка решилась на блефаропластику у старой знакомой Маликат, которая предложила за услугу 20 тысяч рублей. Однако после манипуляций веко пациентки перестало закрываться. Медик заверила, что причина в отеке, однако за полгода Валадият так и не смогла сомкнуть глаз. Помимо этого, она стала страдать бессонницей и проблемами со зрением.

Другой хирург после осмотра объяснил, что девушке отрезали лишние три-четыре миллиметра кожи. Чтобы исправить такую работу, россиянке пришлось пересаживать кожу.

По словам пострадавшей, вместо извинений девушка сначала получила лишь оправдания, а затем и угрозы расправой от матери медика. Кроме того, выяснилось, что Маликат беременна, вследствие чего Валадият не решается пойти в суд.

Сейчас девушка делает самомассажи, чтобы улучшить свое состояние. Медики дают надежду, что веко спустя время удастся сомкнуть.

Ранее в июне внешность Николая Баскова на новом видео оценили словами «сам на себя не похож». 49-летний исполнитель предстал перед камерой в приталенном зеленом пиджаке, галстуке с принтом и белой рубашке.

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