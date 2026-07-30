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04:25, 30 июля 2026 (обновлено: 04:27, 30 июля 2026)Мир

США ударили по жилому дому на острове в Персидском заливе

При ударе США по иранскому острову Кешм пострадал жилой дом, двое под завалами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

В результате авиаудара Соединенных Штатов по иранскому острову Кешм в Персидском заливе под обломками жилого дома оказались два человека. Об этом сообщает телеканал Press TV в Telegram-канале.

Кроме того, в публикации отмечается, что спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.

Ранее сообщалось, что глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против Ирана. The Wall Street Journal подчеркнула, что «жесткая» воздушная операция США может продлиться до двух недель.

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