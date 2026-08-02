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19:30, 2 августа 2026Ценности

Кэти Перри в бикини отдохнула с экс-премьером Канады

Певица Кэти Перри в бикини отдохнула с экс-премьером Канады Джастином Трюдо в Сен-Тропе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Agence / Bestimage / Legion-Media

Американская певица Кэти Перри и экс-премьер Канады Джастин Трюдо попали в объектив папарацци на отдыхе в Сен-Тропе. Снимки пары публикует Harper's Bazaar.

41-летняя исполнительница отправилась на пляж в бикини коричневого цвета, надев солнцезащитные очки люксового бренда Chloe. На размещенных кадрах видно, что возлюбленные вместе купались в море, а также пили шампанское у пирса.

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Ранее в июле интимный момент Перри и Трюдо на лодке обсудили в сети.

Пара подтвердили слухи о романе в октябре 2025 года. Пара отметила день рождения Перри на свидании в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris, где их уже ожидали десятки фотографов. После шоу Трюдо и Перри вышли, держась за руки, фанат подарил певице розу и поздравил с праздником, на что пара улыбнулась и удалилась в ожидавший их автомобиль.

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