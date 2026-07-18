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15:22, 18 июля 2026Мир

Германия выступила с неожиданным призывом к Европе по Украине

Вадефуль: Европа должна содействовать переговорам по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Йоханн Вадефуль

Йоханн Вадефуль. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Европа должна активно содействовать переговорам по Украине наравне с США. С таким призывом выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«В последнее время США демонстрируют менее активное участие в украинском вопросе. Поэтому у нас, европейцев, есть не только возможность, но и четкая задача участвовать», — заявил глава МИД.

По его словам, главной целью является нахождение пути к диалогу. Вадефуль добавил, что Германия не придерживается определенных догм и учитывает мнение партнеров, а также берет во внимание общеевропейские интересы.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что возвращение молодых украинцев в зону боевых действий из Германии обоснованно.

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