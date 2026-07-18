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14:33, 18 июля 2026Мир

Германия одобрила возвращение молодых украинцев в зону боевых действий

Глава МВД ФРГ Добриндт: Возвращение молодых украинцев в зону боевых действий обоснованно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Возвращение молодых украинцев в зону боевых действий из Германии обоснованно. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт в интервью Welt am Sonntag.

«Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища»

По словам главы МВД, ранее украинцы попадали под действие Директивы о массовом притоке, в то время как в отношении сирийских беженцев всегда проводились индивидуальные проверки, в связи с чем они имеют право остаться в Германии. Добриндт добавил, что в будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой директивы.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву после предъявления обвинений в адрес украинца, подозреваемого в участии в диверсии на «Северных потоках».

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