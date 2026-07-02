Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 2 июля 2026Мир

В Германии призвали остановить помощь Украине

Хрупалла потребовал остановить помощь Киеву после информации о подрыве «Северных потоков»
Кристина Козлова (редактор)
Тино Хрупалла

Тино Хрупалла. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву после предъявления обвинений в адрес украинца, подозреваемого в участии в диверсии на «Северных потоках». Об этом политик заявил в соцсети X.

«Только так [с помощью расследования] мы узнаем, причастны ли другие государства к предполагаемому военному преступлению против Германии. Уже сейчас достаточно доказательств для того, чтобы прекратить любую военную помощь Украине», — считает лидер АдГ.

Хрупалла также призвал раскрыть общественности имена заказчиков, даже если потребуется установить причастность руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской разведки к диверсиям на трубопроводах.

Ранее прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам представителей ведомства, обвиняемый и его сообщники использовали яхту для перевозки больших объемов взрывчатых веществ, пригодных для военного применения, в международные воды в районе датского острова Борнхольм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok