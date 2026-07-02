Хрупалла потребовал остановить помощь Киеву после информации о подрыве «Северных потоков»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву после предъявления обвинений в адрес украинца, подозреваемого в участии в диверсии на «Северных потоках». Об этом политик заявил в соцсети X.

«Только так [с помощью расследования] мы узнаем, причастны ли другие государства к предполагаемому военному преступлению против Германии. Уже сейчас достаточно доказательств для того, чтобы прекратить любую военную помощь Украине», — считает лидер АдГ.

Хрупалла также призвал раскрыть общественности имена заказчиков, даже если потребуется установить причастность руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской разведки к диверсиям на трубопроводах.

Ранее прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам представителей ведомства, обвиняемый и его сообщники использовали яхту для перевозки больших объемов взрывчатых веществ, пригодных для военного применения, в международные воды в районе датского острова Борнхольм.