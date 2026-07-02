Раскрыты детали подрыва «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ: Диверсанты сняли яхту для доставки взрывчатки к «Северным потокам»

Генпрокуратура ФРГ считает, что диверсанты сняли яхту для доставки взрывчатки к газопроводам «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Обвиняемый и его сообщники использовали яхту для перевозки больших объемов высокоэффективных взрывчатых веществ, пригодных для военного применения, в международные воды в районе датского острова Борнхольм», — говорится в сообщении.

Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства с таймерами к газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали 26 сентября 2022 года.

По данным генпрокуратуры, обвиняемый в подрыве газопроводов гражданин Украины Сергей К. вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур.

Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения Россией доходов от продажи газа.

Ранее прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Судебное разбирательство состоится в Гамбурге.