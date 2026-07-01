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18:40, 1 июля 2026Мир

Германия предъявила обвинения украинцу за взрывы «Северных потоков»

Tagesschau: Германия предъявила обвинения гражданину Украины за подрыв «Северных потоков»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Прокуратура Германии официально предъявила первые обвинения гражданину Украины по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на источники.

«Бывший военнослужащий якобы дал показания против себя в ходе перехваченных телефонных разговоров. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге (...). Генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель впервые предъявил обвинение подозреваемому в саботаже», — передает портал.

В частности, украинца обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру в результате которых произошел взрыв и разрушены здания. Авторы материала отметили, что это считается военным преступлением согласно международному уголовному праву.

По данным источника, доказательства против гражданина Украины являются «неопровержимыми».

«По всей видимости, он разговаривал по телефону с родственниками и знакомыми (...), тем самым давая показания против себя. По данным источника в силовых структурах, следователи также обнаружили на его мобильном телефоне доказательства, указывающие на его причастность к происшествию», — сообщает Tagesschau.

20 августа итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах «Северных потоков». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.

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