Раскрыты подробности о задержанном за подрыв «Северного потока» украинце

ГП Германии рассказала о задержанном за подрыв «Северного потока» украинце

В Генеральной прокуратуре (ГП) Германии рассказали о задержанном в Италии за подрыв газопровода «Северный поток» гражданине Украины. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

«Обвиняемый подозревается в организации взрывов в составе группы лиц, антиконституционном саботаже, а также разрушении зданий», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, задержанный украинец Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года, и был одним из координаторов операции. Отмечается, что он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока и арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый был задержан в итальянской провинции Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа 2025 года. Операция по задержанию проводилась итальянскими карабинерами во взаимодействии с сотрудниками службы международного сотрудничества полиции.

В прошлом году Генпрокуратура ФРГ установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток».