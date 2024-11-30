Установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Генпрокурор ФРГ: установлены подозреваемые в подрывах «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью немецкому изданию Spiegel.

«Нам удалось опознать двоих обвиняемых. По моему мнению, это успех, которого не ожидали вначале», — заявил Роммель. По его словам, сейчас расследование направлено на то, чтобы установить личности других подозреваемых и ответить на вопрос о возможном государственном контроле за операцией.

Роммель также ответил на вопрос о возможной причастности Украины к взрывам. «Это была серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была способна дестабилизировать местную экономику и общество — независимо от политической принадлежности», — сказал он.

Ранее издание Spiegel сообщило, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским. Тогда издание писало, что диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не относящихся к силовым структурам Украины.