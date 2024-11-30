Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 30 ноября 2024Мир

Установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Генпрокурор ФРГ: установлены подозреваемые в подрывах «Северных потоков»
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timm Reichert / Reuters

Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью немецкому изданию Spiegel.

«Нам удалось опознать двоих обвиняемых. По моему мнению, это успех, которого не ожидали вначале», — заявил Роммель. По его словам, сейчас расследование направлено на то, чтобы установить личности других подозреваемых и ответить на вопрос о возможном государственном контроле за операцией.

Роммель также ответил на вопрос о возможной причастности Украины к взрывам. «Это была серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была способна дестабилизировать местную экономику и общество — независимо от политической принадлежности», — сказал он.

Ранее издание Spiegel сообщило, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским. Тогда издание писало, что диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не относящихся к силовым структурам Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

      В главной библиотеке Луганска произошел пожар

      Олег Майами после поцелуя с Бузовой повысил гонорар почти на миллион рублей

      В Москве мужчина с пистолетом отвез подростков на пустырь из-за кроссовок и попал на видео

      В США указали на провокации в отношении России по ударам «Орешником» по Европе

      В Белоруссии рассказали о выброшенном поляками на территорию страны избитом беженце

      Поперечный получил штраф за дискредитацию армии и описал это одной фразой

      Направлявшиеся на Кубу россияне застряли в аэропорту на пять часов

      В Германии признали неспособность снабжать ВСУ оружием в нужном количестве

      Полиция начала проверку после слов российского губернатора об огромных взятках в футболе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше