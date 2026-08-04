Российские беспилотники вынудили ВСУ идти к позициям пешком

Пясецкий: Российские дроны вынудили бойцов ВСУ идти к позициям пешком

Российские FPV-дроны нарушают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину до 40 километров, из-за чего украинским военным приходится добираться до позиций пешком. Об этом заявил старший сержант 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Пясецкий, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Пехоте приходится заходить на позиции очень далеко. Это десятки километров. Сейчас мало на какие позиции можно заехать каким-либо автотранспортом или боевыми бронированными машинами. Постоянно происходят потери техники и, к сожалению, людей», — сказал Пясецкий.

Он также отметил, что передвижение транспорта в районе Краматорска и Славянска в темное время суток стало крайне опасным.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар по городу-крепости Краматорску в Донецкой Народной Республике. В городе повреждены инфраструктурные объекты.

