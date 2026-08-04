Юморист Гарик Харламов похудел на 16 килограммов за счет отказа от мучного и жирного

Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов раскрыл секрет похудения на 16 килограммов. Его комментарий приводит KP.RU.

45-летний комик посетил премьеру фильма «Последний богатырь. Колобок», в котором сыграл одну из ролей. При этом артист выбрал для мероприятия наряд, состоящий из черной футболки и шортов.

Журналисты отметили внешний вид Харламова и поинтересовались, как ему удалось сбросить лишний вес. По словам продюсера, похудеть он смог за счет отказа от мучного и жирного.

«Да, булочки люблю, но мне нельзя. Не ем хлеб, не ем жирное. Стараюсь не есть сладкое. Но мне сложно. Был 120, сейчас 104. Надо дойти до ста. Постараться», — рассказал он.

В то же время комик признался, что на спорт у него времени не хватает, поэтому он ограничивается ходьбой. «Да, я хожу. Вот сюда пришел. Ну, правда, у меня четыре проекта в параллели. Нет просто на это времени», — заключил артист.

Впервые Харламов заговорил о похудении в ноябре 2024 года. Юморист признавался, что рассчитывает сбросить десять килограммов, чтобы чувствовать себя лучше.