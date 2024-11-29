Юморист Гарик Харламов заявил, что сбросить 10 килограммов ему помогает жена

Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов раскрыл план похудения на 10 килограммов. Соответствующий комментарий публикует The Voice.

Комик признался, что рассчитывает сбросить вес, чтобы чувствовать себя лучше. «Если сброшу 10 килограммов, то буду летать, как бабочка, порхать, как пчела, поверьте мне. Я в процессе. Для меня это все сложно дается», — подчеркнул он.

При этом звезда уточнил, что похудеть ему помогает супруга, Катерина Ковальчук. «Все благодаря жене, она меня не кормит. В этом самый главный секрет, оказывается», — заявил артист.

Ранее в ноябре популярная телезвезда в бикини похвасталась результатом похудения на видео. Британская ведущая Холли Хэйган запечатлела себя в зеркале в бирюзовом купальнике.