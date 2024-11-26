Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 26 ноября 2024Ценности

Популярная телезвезда в бикини похвасталась результатом похудения на видео

Телезвезда Холли Хэйган в бикини похвасталась результатом похудения на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @hollyhaganblyth

Популярная британская ведущая Холли Хэйган похвасталась результатом похудения на видео в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость запечатлела себя в зеркало в бирюзовом бикини, продемонстрировав фигуру до и после похудения. В описании к публикации она призналась, что сумела сбросить больше 20 килограммов. На старых кадрах телезвезда позировала с собранными в пучок волосами, на новом — распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Ранее сообщалось, что в сети обругали непристойный наряд экс-супруги российского футболиста Павла Погребняка Марии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Пассажир сломал ногу во время сильной турбулентности на рейсе в США

      Врач дал совет находящимся в зоне риска агрессивного рака людям

      Предотвращена вторая за 20 минут атака ВСУ по российскому региону

      Курс украинской гривны достиг нового исторического минимума

      Популярная телезвезда в бикини похвасталась результатом похудения на видео

      Россиянин в пылу ссоры поджег бывшую жену

      Великобритания пообещала ответить на высылку дипломата из России

      Больная раком пассажирка осталась с синяками по всему телу после полета в США

      Украина попыталась атаковать российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше