Популярная телезвезда в бикини похвасталась результатом похудения на видео

Телезвезда Холли Хэйган в бикини похвасталась результатом похудения на видео

Популярная британская ведущая Холли Хэйган похвасталась результатом похудения на видео в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость запечатлела себя в зеркало в бирюзовом бикини, продемонстрировав фигуру до и после похудения. В описании к публикации она призналась, что сумела сбросить больше 20 килограммов. На старых кадрах телезвезда позировала с собранными в пучок волосами, на новом — распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Ранее сообщалось, что в сети обругали непристойный наряд экс-супруги российского футболиста Павла Погребняка Марии.