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13:16, 26 ноября 2024Ценности

Непристойный наряд экс-супруги Погребняка на фотосессии с сыновьями обругали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария поделилась кадрами с сыновьями и подверглась критике в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала снимок с последней фотосессии, на котором она позирует вместе с детьми в черном жакете модного дома Chanel и прозрачной юбке. Образ экс-супруги спортсмена дополнили головной убор и бусы из жемчуга.

Подписчики не оценили наряд Погребняк, посчитав его чересчур непристойным для съемки с детьми. «Семейные фото в трусах — кринж», «Все красивые, а мама в трусах», «Почему не голой?», «Неловко смотреть», — обругали блогершу многочисленные комментаторы.

В октябре Мария Погребняк показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры. В описании к фото звезда рассказала, что семь лет назад обратилась к косметологу с просьбой увлажнить кожу посредством биоревитализации, однако столкнулась с неприятными последствиями.

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