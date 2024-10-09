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15:48, 9 октября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры

Мария Погребняк показала испорченную внешность после увлажнения кожи

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором показала, как выглядела в 30 лет. В описании к фото Погребняк рассказала, что семь лет назад обратилась к косметологу с просьбой увлажнить кожу посредством биоревитализации. Однако, по ее словам, после процедуры лицо стало отекать.

«В итоге после биоревитализации лицо стало одутловатым! А еще зачем-то тронули мой курносый нос… С помощью геля его решили выпрямить», — посетовала знаменитость.

В сентябре Мария Погребняк раскрыла свой вес спустя 20 дней после родов.

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      Карина Черных
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