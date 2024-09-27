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16:14, 27 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка раскрыла свой вес спустя 20 дней после родов

Мария Погребняк рассказала, что спустя 20 дней после родов весит 48 килограммов

Фото: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария раскрыла свой вес спустя 20 дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница записала в сторис видео (на момент написания новости оно удалено), в котором запечатлела себя в зеркале в черном пижамном комплекте, состоящем из кроп-топа и свободных штанов. По ее словам, благодаря отказу от сладостей ей удалось избавиться от жира в области живота. «У меня еженедельный отчет. Итак, после родов прошло 20 дней. Мой вес 47,3 килограмма, а до беременности был 48! Уже десять дней без сладкого», — рассказала бизнесвумен.

Кроме того, Погребняк призналась, что ждет, когда врач разрешит ей заниматься спортом. «Я хочу пресс, какой был у меня раньше, прям кубики. Дальше буду работать с качеством кожи, потому что есть заломы и дряблая кожа. Нет предела совершенству», — отметила она.

Ранее Мария Погребняк раскрыла свой секрет похудения.

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      Карина Черных
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