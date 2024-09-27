Бывшая жена Погребняка раскрыла свой вес спустя 20 дней после родов

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария раскрыла свой вес спустя 20 дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Предпринимательница записала в сторис видео (на момент написания новости оно удалено), в котором запечатлела себя в зеркале в черном пижамном комплекте, состоящем из кроп-топа и свободных штанов. По ее словам, благодаря отказу от сладостей ей удалось избавиться от жира в области живота. «У меня еженедельный отчет. Итак, после родов прошло 20 дней. Мой вес 47,3 килограмма, а до беременности был 48! Уже десять дней без сладкого», — рассказала бизнесвумен.
Кроме того, Погребняк призналась, что ждет, когда врач разрешит ей заниматься спортом. «Я хочу пресс, какой был у меня раньше, прям кубики. Дальше буду работать с качеством кожи, потому что есть заломы и дряблая кожа. Нет предела совершенству», — отметила она.
Ранее Мария Погребняк раскрыла свой секрет похудения.