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15:43, 19 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка раскрыла секрет похудения через две недели после родов

Мария Погребняк рассказала, что во время беременности контролировала питание

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла секрет похудения через две недели после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Так, предпринимательница рассказала, что во время беременности не ела «за двоих». Она контролировала питание, отказавшись от сахара и включив в рацион белки, полезные жиры, а также фрукты и овощи.

Кроме того, по словам звезды, сбросить лишние килограммы ей помогли тренировки. «Я занималась спортом, ходила на плавание, которое особенно полезно для будущих мам, и посещала тренажерный зал, занятия по йоге», — уточнила Погребняк и отметила, что предотвратила появление растяжек с помощью бандажей, специального нижнего белья и косметических средств.

Ранее Мария Погребняк раскрыла свой вес спустя пять дней после родов.

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      Карина ЧерныхМария Винар
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