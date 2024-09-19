Бывшая жена Погребняка раскрыла секрет похудения через две недели после родов

Мария Погребняк рассказала, что во время беременности контролировала питание

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла секрет похудения через две недели после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Так, предпринимательница рассказала, что во время беременности не ела «за двоих». Она контролировала питание, отказавшись от сахара и включив в рацион белки, полезные жиры, а также фрукты и овощи.

Кроме того, по словам звезды, сбросить лишние килограммы ей помогли тренировки. «Я занималась спортом, ходила на плавание, которое особенно полезно для будущих мам, и посещала тренажерный зал, занятия по йоге», — уточнила Погребняк и отметила, что предотвратила появление растяжек с помощью бандажей, специального нижнего белья и косметических средств.

Ранее Мария Погребняк раскрыла свой вес спустя пять дней после родов.