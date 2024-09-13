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15:16, 13 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка раскрыла вес спустя пять дней после родов

Погребняк рассказала, что весит 49 килограммов спустя пять дней после родов

Фото: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла свой вес спустя пять дней после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница опубликовала кадр, на котором предстала в черном облегающем платье на широких бретелях, завязанных в форме банта. Бизнесвумен рассказала, что за беременность набрала 8,5 килограмма.

«Рожать пошла — 56,7. Спустя пять суток мой вес — 49,3. Осталось сбросить четыре килограмма», — заключила она.

Ранее Погребняк прошла по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов. Бизнесвумен разместила ролик, в котором предстала в облегающем платье светло-коричневого оттенка и остроносой обуви на каблуках.

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      Екатерина Ештокина
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