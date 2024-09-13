Бывшая жена Погребняка раскрыла вес спустя пять дней после родов

Погребняк рассказала, что весит 49 килограммов спустя пять дней после родов

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла свой вес спустя пять дней после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница опубликовала кадр, на котором предстала в черном облегающем платье на широких бретелях, завязанных в форме банта. Бизнесвумен рассказала, что за беременность набрала 8,5 килограмма.

«Рожать пошла — 56,7. Спустя пять суток мой вес — 49,3. Осталось сбросить четыре килограмма», — заключила она.

Ранее Погребняк прошла по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов. Бизнесвумен разместила ролик, в котором предстала в облегающем платье светло-коричневого оттенка и остроносой обуви на каблуках.