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16:44, 11 сентября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка прошлась по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов

Погребняк предстала в видео в облегающем платье спустя пять дней после родов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк прошлась по улице в облегающем наряде спустя пять дней после родов. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесвумен разместила ролик, в котором предстала в обтягивающем платье светло-коричневого оттенка и остроносой обуви на каблуках. Ее образ дополнило колье.

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Она распустила волосы и нанесла макияж в естественных тонах. «Вышла из декрета на пятые сутки после рождения сына», — подписала Погребняк пост.

Ранее Погребняк за время беременности нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей. Сообщалось, что бизнесвумен на автомобиле, который оформлен на бывшего мужа, нарушила ПДД 73 раза.

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      Екатерина Ештокина
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