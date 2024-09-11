Бывшая жена Погребняка прошлась по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов

Погребняк предстала в видео в облегающем платье спустя пять дней после родов

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк прошлась по улице в облегающем наряде спустя пять дней после родов. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесвумен разместила ролик, в котором предстала в обтягивающем платье светло-коричневого оттенка и остроносой обуви на каблуках. Ее образ дополнило колье.

Она распустила волосы и нанесла макияж в естественных тонах. «Вышла из декрета на пятые сутки после рождения сына», — подписала Погребняк пост.

Ранее Погребняк за время беременности нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей. Сообщалось, что бизнесвумен на автомобиле, который оформлен на бывшего мужа, нарушила ПДД 73 раза.