Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

Мария Погребняк нарушила ПДД на автомобиле бывшего мужа на 125 тыс. рублей

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк за время своей беременности нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, бизнесвумен на автомобиле, который оформлен на бывшего мужа, нарушила ПДД 73 раза. При этом чаще всего ГИБДД присылало штрафы за неоплаченную парковку (на 105 тысяч рублей), а также превышение скорости. Кроме того, женщина регулярно разговаривала по телефону за рулем.

Известно, что большую часть штрафов уже погасили. На данный момент задолженность Погребняк составляет 20 тысяч рублей.

Ранее в августе стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД. Уточнялось, что тиктокерша 54 раза превышала разрешенную скорость. Помимо этого, трижды ей приходили штрафы за езду по выделенной полосе, еще пять — за стоянку в неположенном месте.