Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:38, 31 августа 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

Мария Погребняк нарушила ПДД на автомобиле бывшего мужа на 125 тыс. рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк за время своей беременности нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, бизнесвумен на автомобиле, который оформлен на бывшего мужа, нарушила ПДД 73 раза. При этом чаще всего ГИБДД присылало штрафы за неоплаченную парковку (на 105 тысяч рублей), а также превышение скорости. Кроме того, женщина регулярно разговаривала по телефону за рулем.

Известно, что большую часть штрафов уже погасили. На данный момент задолженность Погребняк составляет 20 тысяч рублей.

Ранее в августе стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД. Уточнялось, что тиктокерша 54 раза превышала разрешенную скорость. Помимо этого, трижды ей приходили штрафы за езду по выделенной полосе, еще пять — за стоянку в неположенном месте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

      Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

      В Telegram перестала работать одна функция

      Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

      Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

      В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

      Дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии

      Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

      Три преподавателя МГУ и РУДН перевели мошенникам 35 миллионов рублей

      ВС России уничтожили артиллерией опорный пункт ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше