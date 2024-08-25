Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:02, 25 августа 2024Ценности

Стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД

Mash: тиктокерша Валя Карнавал нарушила ПДД на новом BMW на 74 тысячи рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Тиктокерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после покупки нового автомобиля BMW часто нарушала правила дорожного движения (ПДД), из-за чего у нее накопилось штрафов на 74 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Уточняется, что тиктокерша 54 раза превышала разрешенную скорость. Помимо этого, трижды ей приходили штрафы за езду по выделенной полосе, еще пять — за стоянку в неположенном месте. Девять раз Карнавал штрафовали за несоблюдение требований знаков и разметки, еще один раз она не оплатила парковку в центре Москвы.

Тиктокерша купила BMW M4 в начале мая. О своем приобретении она рассказала в социальных сетях. Девушка также опубликовала откровенные кадры из машины стоимостью 11 миллионов рублей.

Ранее Карнавал снялась в откровенном образе. 22-летняя исполнительница предстала перед камерой в красном латексном костюме, который состоял из облегающего кроп-топа на молнии и с глубоким декольте и мини-юбки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      России предсказали серьезные изменения после окончания СВО. Что ждет страну и ее граждан?

      Активисты подполья подожгли флаг Украины в Киеве

      Telegram предрекли финансовые проблемы после ареста Дурова

      В Швеции назвали самое большое преступление Дурова

      Часть сил замеченной в Курской области ЧВК США обнаружили в Газе

      Симоньян призвала «прямо сейчас» сделать одно действие после ареста Дурова

      В Одесской области мобилизованные в ВСУ заключенные сбежали с автоматами

      Стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД

      Ида Галич описала возможные мысли Павла Дурова во время задержания

      В МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше