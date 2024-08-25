Стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД

Mash: тиктокерша Валя Карнавал нарушила ПДД на новом BMW на 74 тысячи рублей

Тиктокерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) после покупки нового автомобиля BMW часто нарушала правила дорожного движения (ПДД), из-за чего у нее накопилось штрафов на 74 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Уточняется, что тиктокерша 54 раза превышала разрешенную скорость. Помимо этого, трижды ей приходили штрафы за езду по выделенной полосе, еще пять — за стоянку в неположенном месте. Девять раз Карнавал штрафовали за несоблюдение требований знаков и разметки, еще один раз она не оплатила парковку в центре Москвы.

Тиктокерша купила BMW M4 в начале мая. О своем приобретении она рассказала в социальных сетях. Девушка также опубликовала откровенные кадры из машины стоимостью 11 миллионов рублей.

Ранее Карнавал снялась в откровенном образе. 22-летняя исполнительница предстала перед камерой в красном латексном костюме, который состоял из облегающего кроп-топа на молнии и с глубоким декольте и мини-юбки.