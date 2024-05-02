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15:45, 2 мая 2024Ценности

Валя Карнавал показала откровенные кадры из BMW за 11 миллионов рублей

Валя Карнавал в облегающем комбинезоне снялась в BMW за 11 миллионов рублей

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные кадры из машины за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя исполнительница снялась в облегающем ромпере (комбинезон с шортами — прим. «Ленты.ру») черного цвета с глубоким декольте, которое обнажало часть груди. Кроме того, звезда примерила босоножки на каблуках и взяла с собой сумку итальянского бренда Miu Miu.

Знаменитость позировала рядом с оранжевым автомобилем BMW M4 и внутри него. Стоимость данного кабриолета начинается от 109 990 евро (примерно 11 миллионов рублей).

В апреле российский певец Егор Крид рассказал о намерении купить редкий автомобиль Tesla Cybertruck.

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      Карина Черных
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