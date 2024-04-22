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17:45, 22 апреля 2024Ценности

Егор Крид купит редкий автомобиль за 40 миллионов рублей

Певец Егор Крид купит редкий автомобиль Tesla Cybertruck

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Егор Крид рассказал о намерении купить редкий автомобиль Tesla Cybertruck. На эту тему он высказался в стриме на портале Twitch.

29-летний рэпер заявил, что решил приобрести упомянутую футуристическую машину от компании Илона Маска, чтобы перемещаться на ней в США. «Подумал, что крутая машина. Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах. Тем более в Штатах часто бываю, пусть у меня тут будет своя машина», — уточнил он.

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Знаменитость также подчеркнула, что есть очередь из покупателей Cybertruck, поэтому он заказал ее у знакомого продавца по завышенной цене, которую не назвал. Известно, что стоимость авто составляет 100 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). При этом покупка и доставка такой машины в Россию обойдется желающим в 40 миллионов рублей.

В конце февраля в Tesla заявили, что стальной кузов Cybertruck не может ржаветь. Отвечая на претензии потребителей, в компании подчеркнули, что ржавеет лишь мелкий металлический мусор, который притягивается к кузову пикапа.

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      Карина Черных
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