Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 25 февраля 2024Наука и техника

В Tesla ответили на главную претензию к стальному Cybertruck

В Tesla заявили, что стальной Cybertruck не ржавеет, но притягивает ржавчину

Фото: Cole Burston / Reuters

Инженеры компании Tesla заявили, что кузов стального пикапа Cybertruck на самом деле не может ржаветь. Об этом сообщает издание Automotive News.

Первые обладатели электрического пикапа назвали появление ржавчины после контакта с влагой главной претензией к автомобилю. В разговоре с журналистами ведущий инженер проекта Cybertruck Уэс Моррилл ответил, что следы ржавчины действительно могут появляться на кузове машины, но их нельзя считать дефектом.

По словам инженера Tesla, сталь по своей природе реактивна, то есть способна притягивать различные мелкие частицы — например, другой металл. Уэс Моррилл подчеркнул, что эти частицы могут ржаветь, но опроверг вероятность появления ржавчины непосредственно на поверхности стального кузова пикапа. «Это поверхностное загрязнение, и его можно легко очистить», — заключил специалист.

Представитель корпорации Илона Маска привел в пример видео блогера Bearded Tesla Guy, который также озаботился появлением ржавчины на кузове своего Cybertruck. Однако мужчина выяснил, что она легко удаляется с помощью любого чистящего средства.

Ранее журналисты издания Quartz узнали причину, по которой американские регуляторы не будут проводить краш-тест пикапа Tesla Cybertruck. По их словам, краш-тесты не запланированы, так как тираж Cybertruck слишком невелик.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Страны G7 собираются принудить Россию компенсировать Украине убытки. Что еще обсудили на саммите лидеры «семерки»?

      Стало известно о проблемах Евросоюза в построении «военной экономики»

      Союзники раскритиковали США за вторичные санкции

      Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили

      В Tesla ответили на главную претензию к стальному Cybertruck

      Стало известно об уничтожении пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

      Российские артиллеристы-десантники уничтожили полевой склад ВСУ на берегу Днепра

      Маска обвинили в нарушении обязательств перед США

      Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

      Экипаж российского ударного вертолета выжил в зоне СВО два раза подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше