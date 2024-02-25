В Tesla ответили на главную претензию к стальному Cybertruck

В Tesla заявили, что стальной Cybertruck не ржавеет, но притягивает ржавчину

Инженеры компании Tesla заявили, что кузов стального пикапа Cybertruck на самом деле не может ржаветь. Об этом сообщает издание Automotive News.

Первые обладатели электрического пикапа назвали появление ржавчины после контакта с влагой главной претензией к автомобилю. В разговоре с журналистами ведущий инженер проекта Cybertruck Уэс Моррилл ответил, что следы ржавчины действительно могут появляться на кузове машины, но их нельзя считать дефектом.

По словам инженера Tesla, сталь по своей природе реактивна, то есть способна притягивать различные мелкие частицы — например, другой металл. Уэс Моррилл подчеркнул, что эти частицы могут ржаветь, но опроверг вероятность появления ржавчины непосредственно на поверхности стального кузова пикапа. «Это поверхностное загрязнение, и его можно легко очистить», — заключил специалист.

Представитель корпорации Илона Маска привел в пример видео блогера Bearded Tesla Guy, который также озаботился появлением ржавчины на кузове своего Cybertruck. Однако мужчина выяснил, что она легко удаляется с помощью любого чистящего средства.

Ранее журналисты издания Quartz узнали причину, по которой американские регуляторы не будут проводить краш-тест пикапа Tesla Cybertruck. По их словам, краш-тесты не запланированы, так как тираж Cybertruck слишком невелик.