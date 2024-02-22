Пикап Tesla Cybertruck оставили без краш-теста

Quartz: краш-теста Tesla Cybertruck не будет из-за малого количества автомобилей

Журналисты узнали причину, по которой американские регуляторы не будут проводить краш-тест пикапа Tesla Cybertruck. Об этом сообщает издание Quartz.

По мнению авторов медиа, вопрос о безопасности электрокара, который имеет стальной кузов, волновал пользователей с момента анонса машины в 2019 году. Журналисты выяснили, что Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США не планирует проводить краш-тест электрокара в 2024 году. Такой же ответ редакции Quartz дали в Страховом институте дорожной безопасности (IIHS) США.

В материале говорится, что новая машина не будет проходить испытание на безопасность и получать сертификат, так как количество Cybertruck слишком мало. «IIHS также не беспокоится об этом до тех пор, пока больше людей не заинтересуются его покупкой или пока производство действительно не увеличится», — отметили журналисты.

По словам авторов, глава Tesla Илон Маск говорил, что стальной корпус Cybertruck настолько прочный, что его невозможно пробить с помощью оружия. Также компания разбивала Cybertruck и демонстрировала безопасность машины на видео. Однако журналисты отметили, что в этом вопросе Tesla нельзя доверять.

В середине февраля журналисты рассказали, что стальной кузов нового автомобиля Tesla Cybertruck оказался плохо защищен от влаги. В частности, после дождя на машине может образоваться ржавчина.