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15:18, 15 февраля 2024Наука и техника

Выявлен новый недостаток Tesla Cybertruck

Insider: стальной кузов Tesla Cybertruck может заржаветь под дождем

Фото: Mike Blake / Reuters

Стальной кузов нового автомобиля Tesla Cybertruck оказался плохо защищен от влаги. Об этом сообщает издание Insider.

Журналисты медиа обратили внимание на сообщения, оставленные на одном из форумов владельцев электрокаров Tesla. Автор поста написал, что обнаружил на кузове следы ржавчины после того, как оставил электропикап под дождем. Также автолюбитель вспомнил, что при покупке в салоне сказали ему, что при появлении ржавчины кузов будет нуждаться в полировке.

Следы ржавчины, коррозии и прочие недостатки также выявили другие участники сообщества. По словам одного из владельцев Cybertruck, на машине появились рыжие пятна после того, как тот помыл автомобиль со средством для мытья посуды.

В сообщениях на форуме обладателей электрокаров Tesla говорится, что они удивлены низким качеством металла. При этом в маркетинговых материалах Cybertruck говорится, что стальной кузов может выдержать огонь из автоматического оружия.

Представители поставщика металлов Mead Metals отметили, что нержавеющая сталь может ржаветь при определенных условиях. Это происходит либо от влаги, либо под воздействием химикатов.

В конце января первые владельцы нового электропикапа Tesla Cybertruck раскритиковали автомобиль из-за реальных показателей, которые расходятся с заявленными. Так, кузов машины оказался очень марким.

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      Андрей Ставицкий
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